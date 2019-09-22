Иран готов обсуждать с США постоянные соглашения, заявил Зариф

22 сентября 2019 19:19 (UTC+04:00)

Иран готов обсуждать с США соглашения, которые бы действовали на постоянной основе, но такие переговоры надо вести в формате стран-участниц "ядерного соглашения", заявил глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы готовы говорить, но не о том, что будет действовать следующие полтора или пять с половиной лет. Мы должны говорить о том, что будет постоянным", - сказал Зариф в интервью телеканалу CBS.

Он подчеркнул, что Иран считает действующим Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который был подписан с участием США в 2015 году, но из которого США при президенте Дональде Трампе вышли в 2018 году.

Отвечая на вопрос, готов ли Иран к переговорам с США, Зариф отметил, что "место для переговоров есть", и напомнил, что встреча на уровне министров стран-участниц СВПД пройдет в среду на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

При этом глава МИД сказал, что не будет встречаться с госсекретарем США Майком Помпео вне этого формата, поскольку не видит для этого причин.

"На самом деле госсекретарю Помпео по закону (США) запрещено со мной встречаться, потому что он внес меня в санкционные списки", - отметил Зариф.

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