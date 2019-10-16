Зариф пригласил страны региона присоединиться к Ормузской мирной инициативе

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал все государства Персидского залива принять участие в инициативе Ирана по обеспечению безопасности в регионе, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Благодарю премьер-министра Пакистана Имрана Хана за его усилия по достижению мира в Персидском заливе, повторяя Ормузскую мирную инициативу (HOPE)", написал Зариф на своей странице в Twitter.

"Я снова приглашаю коллег в руководстве других стран региона присоединиться к Ирану в разработке концепции мира, безопасности, стабильности и процветания", добавил он.

В сентябре президент Ирана Хасан Рухани во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предоставил "Ормузскую мирную инициативу", пригласив страны, на которых сказываются события в Персидском заливе в "Коалицию надежды" по обеспечению безопасности водных маршрутов.

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