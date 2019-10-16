США провели кибероперацию против Ирана

16 октября 2019 13:21 (UTC+04:00)

США осуществили секретную кибероперацию против Ирана в конце сентября в ответ на серию атак на саудовские нефтяные объекты, ответственность за которые Вашингтон возлагает на Тегеран. Об этом сообщило в среду агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Серия кибератак была направлена против распространения Ираном пропаганды, заявляет агентство.

В Пентагоне отказались комментировать информацию о кибератаках. "В рамках политики и оперативной безопасности мы не обсуждаем операции в киберпространстве, разведку и планирование", - цитирует агентство заявление официального представителя Минобороны США Элиссы Смит.

Два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах". В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами БПЛА, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.

США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.

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