Иран представит новые поколения центрифуг

Специальный помощник руководителя Организации по атомной энергии Ирана Али Асгар Зареан заявил, что Иран представит в ближайшее время еще три поколения новейших центрифуг, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани, комментируя решение Ирана по сокращению обязательств в рамках СВПД заявил, что Тегеран в ближайшее время запустит центрифуги новейшего поколения IR-9, сказал он.

Зареан в беседе ИРНА отметил, что в прошлом 1397 году по иранскому календарю (с 21 марта 2018 года по 20 марта 2019 года) объем производства уранового сырья — жёлтого кека — в Иране достиг 30 тонн. "В первый год производства жёлтого кека в промышленных масштабах этот показатель составил 10 тонн, а в 1396 году — 20 тонн", указал он.

Он напомнил, что После принятия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе Иран ввез в страну около 400 тонн урана.

В понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил о готовности Тегерана к началу 4-го этапа по сокращению своих обязательств в рамках СВПД. Рухани 4 сентября объявил о начале 3-го шага Тегераном по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки, который относится к областям исследования и развития ядерной технологии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.