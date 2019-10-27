Иранский министр не считает ликвидацию аль-Багдади "чем-то особенным"

27 октября 2019 20:09 (UTC+04:00)

Министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми заявил, что в ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади нет "ничего особенного", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ничего особенного! Вы только что убили свое же творение", - написал Джахроми в Twitter в ответ на публикацию президента США Дональда Трампа о том, что "только что произошло что-то очень крупное".

Ранее в воскресенье Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных тот взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". При этом Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГ. Он заявил, что Россия открыла воздушное пространство для авиации США над территориями, которые она контролирует в Сирии.

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