Иран призвал к сохранению независимости МАГАТЭ

Посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади подчеркнул независимость МАГАТЭ в новом президентстве, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

«Исламская Республика Иран всегда подчеркивала профессионализм, независимость и беспристрастность Агентства и ожидает, что МАГАТЭ и его должностные лица должны придерживаться этого подхода при любых обстоятельствах. Государства-члены должны воздерживаться от давления на Агентство в отдельности», - сказал он.

«Политика и поведение Ирана всегда основывались на поощрении и соблюдении этих принципов, и совершенно очевидно, что Иран будет и впредь поддерживать позитивный и интерактивный подход Агентства в отношении сохранения и поддержки этих принципов», - добавил он.

Ранее Совет управляющих МАГАТЭ назначил постпреда Аргентины Рафаэля Гросси новым генеральным директором агентства.

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