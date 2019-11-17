В Иране на акциях протеста против роста цен на бензин задержали 40 человек

Полиция иранского города Йезд в центральной части страны задержала 40 человек в ходе протестов, начавшихся из-за повышения цен на бензин. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство ISNA.

По словам прокурора города, задержанным вменяют совершение актов вандализма, а также нападения на сотрудников полиции и нанесение им телесных повреждений. Он добавил, что большинство задержанных не являются жителями Йезда.

Как сообщает иранский телеканал Press TV, в воскресенье верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с поддержкой решения властей страны о повышении цен на бензин.

"Главы ветвей власти сели и приняли решение, которое поддержали эксперты. Это решение следует исполнять", - заявил Хаменеи.

В Иране идут протесты из-за повышения цен на бензин. Сообщалось, что в ходе акции в пятницу один человек погиб.

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