Власти Ирана заверили, что отмена блокировки интернета начнется в ближайшие дни

19 ноября 2019 21:33 (UTC+04:00)

Ограничение доступа к интернету в Иране будет в ближайшие дни постепенно снято в тех провинциях, где нет угрозы его использования для подстрекательств к протестным акциям. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабии.

"В некоторых провинциях, где появляется уверенность, что интернет не будет использован в злонамеренных целях, постепенно произойдет отмена [блокировки]", - цитирует его агентство ISNA. Представитель правительства не уточнил, когда именно и в каких регионах страны произойдет отказ от ограничения доступа к интернету.

По его словам, "естественно, что в этих условиях ряд организаций испытывает сложности в работе". "Мы стремимся решить эту проблему", - подчеркнул Рабии.

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