Власти Ирана обвинили канал Iran International в причастности к терроризму

1 декабря 2019 01:45 (UTC+04:00)

Министерство информации Ирана обвинило канал Iran International, вещающий на персидском языке из Великобритании, в причастности к террористическим действиям на территории страны. Соответствующее заявление, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, было распространено ведомством в субботу.

"Министерство информации твердо убеждено в причастности этого канала и его работников к сотрудничеству с врагами Ирана при реализации террористических действий", - цитирует сообщение ведомства агентство Fars. Также отмечается, что "было принято решение наложить ограничения на активы сотрудников организации внутри страны".

По информации министерства, "спутниковый канал Iran International создан на деньги Саудовской Аравии и получил лицензию для работы в Великобритании". Пресс-служба ведомства отмечает, что одной из целей СМИ была "активизация беспорядков и уничтожение общественного и частного имущества в различных частях страны".

Iran International является одним из известных иностранных СМИ, которое транслирует телепередачи по спутниковой связи для жителей Ирана. Во время недавних протестных акций в стране телеканал активно критиковал действия иранских властей.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива.

После этого в ряде городов прошли акции протеста, переросшие столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. Официальные данные о числе погибших не представлены, данные иностранных СМИ разнятся от нескольких десятков до сотен человек.

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