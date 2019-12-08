Неизвестные самолеты нанесли удар по лагерю иранских бойцов

8 декабря 2019 17:28 (UTC+04:00)

Лагерь бойцов из Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), расположенный на северо-востоке Сирии, подвергся ракетной атаке со стороны неизвестных самолетов, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как утверждает в воскресенье общеарабский телеканал Al Hadath, удары по нему могли нанести израильские ВВС. По его данным, погибли не менее пяти военных, есть раненые.

Официального комментария КСИР по поводу этой информации пока не поступало.

Лагерь КСИР находится в районе военного аэродрома Эль-Хамдан в городе Бу-Кемаль на границе Сирии и Ирака. 4 декабря был нанесен удар по складу вооружений в этом лагере, а также по позициям иранских сил в окрестностях провинциального центра Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска). О потерях среди бойцов КСИР сведений не поступало.

Бу-Кемаль был освобожден сирийскими войсками от банд террористов из группировки "Исламское государство" в ноябре 2017 года.

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