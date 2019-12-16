Иран считает санкции США против авиакомпании Mahan Air незаконными

16 декабря 2019 12:09 (UTC+04:00)

Тегеран считает санкции США, введенные против иранской авиакомпании Mahan Air, незаконными, ожидает, что другие страны не последуют им, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ожидаем, что дружественные нам страны не станут следовать незаконным, односторонним и безосновательным санкциям США", - сказал он в ходе брифинга, добавив, что своими санкциями США оказывают давление и на другие страны.

США на прошлой неделе расширили санкции по Ирану и добавили в список авиакомпанию Mahan Air, а также десятки ее самолетов. Кроме того, США добавили одного иранского гражданина, пять компаний из Ирана, КНР и ОАЭ, а также два судна в список санкций по Ирану. Собственность внесенных в список компаний в юрисдикции США будет заблокирована, а американским гражданам будет запрещено иметь с ними дело.

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