Роухани: Япония не будет вступать в коалицию США по Персидскому заливу

21 декабря 2019 18:52 (UTC+04:00)

Япония не намерена вступать в создаваемую США коалицию по безопасности в Персидском заливе, заявил президент Ирана Хасан Роухани по итогам визита в Японию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Япония поддерживает план Ирана по миру в Ормузском проливе. Во-вторых, Япония открыто заявила о том, что не будет участвовать в американских планах по обеспечению безопасности в регионе", - сказал Роухани, чье выступление транслировало иранское телевидение.

Президент Ирана сообщил, что приветствует подобную позицию Японии по обоим вопросам.

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