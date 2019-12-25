Иран готов помочь Сирии вывести американские войска из страны

25 декабря 2019 00:54 (UTC+04:00)

Иран готов помочь Сирии в выводе незаконно находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости в интервью телеканалу RT Arabic сообщил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

Он отметил, что США воруют сирийскую нефть, а президент Дональд Трамп вопреки воле народа Сирии грабит его и является "международным вором".

"Мы надеемся, что в ближайшее время прекратится этот незаконный контроль американцев над рядом сирийских регионов, а сирийцы ответят и положат конец этому контролю", — заявил политик. Его ответ транслировался в переводе на арабский язык.
"Мы готовы предоставить помощь для вывода американских войск из Сирии в ответ на просьбу сирийских властей и в меру наших возможностей", — заявил Велаяти.
Ранее президент США Дональд Трамп на фоне военной операции Турции на северо-востоке Сирии вывел из этого региона большую часть войск. Американские военнослужащие остаются в небольшом количестве на юге страны и на востоке, где они, по заявлениям Пентагона, помогают местным курдским формированиям охранять нефтяные месторождения.

Президент Сирии Башар Асад заявлял, что США продают Турции нефть с захваченных ими сирийских месторождений.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии военную операцию без разрешения властей страны. Иранские военные советники находятся в арабской республике по приглашению властей.

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