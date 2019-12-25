Сирийцы и ливанцы ответят Израилю за авиаудары, заявили в Иране

25 декабря 2019 01:25 (UTC+04:00)

Сирийцы и ливанцы ответят Израилю за его авиаудары по сирийской территории и заставят раскаяться. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

Дамаск подвергся очередной ракетной атаке в ночь на понедельник. Сирийский государственный телеканал Ikhbariya заявлял, что ПВО Сирии отразила ракетный удар со стороны оккупированных Израилем территорий. Источник в международном аэропорту Бейрута сообщил РИА Новости, что самолеты ВВС Израиля находились в воздушном пространстве Ливана в южной части страны в момент атаки по объектам в Дамаске.

Основной целью бомбардировок Сирии, которые продолжаются последние несколько лет, израильтяне называют борьбу с враждебным присутствием Ирана и его сателлитов у своих северных границ.

"Наша оценка такова, что сирийский и ливанский народы однажды дадут отпор Израилю и дадут ему сильную пощечину", - заявил Велаяти, ответ которого транслировался в переводе на арабский язык.

Он отметил, что преступления Израиля и США в Сирии "не останутся без ответа". "Эти силы сопротивления (в Сирии и Ливане – ред.) безусловно заставят Израиль раскаяться", - сказал Велаяти.

"У Израиля уже есть горький опыт: за каждый авиаудар по Ливану они получали мощный ответ. Это случится и в Сирии в будущем", - отметил политик.

Сирийские власти выступают против использования Израилем доводов о присутствии движения "Хезболлах" и Ирана в САР при нанесении авиаударов по стране, заявил ранее во вторник министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью телеканалу RT.

Иран, будучи страной, где основной религией является ислам шиитского толка, поддерживает единоверцев из движения "Хезболла" в Ливане, иранские военные также присутствуют в Сирии, однако оказывают там, как отмечают в Тегеране, консультативную помощь сирийским правительственным войскам в борьбе с террористами по запросу Дамаска.

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