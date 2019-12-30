Президент Ирана заявил, что санкции против Тегерана рано или поздно будут сняты

30 декабря 2019 13:24 (UTC+04:00)

Президент Ирана Хасан Роухани считает, что введенные в отношении страны санкции рано или поздно будут сняты. Об этом, как сообщило агентство IRNA, он заявил в понедельник в своем обращении по случаю отмечаемого в стране Дня нефтехимической промышленности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Говорю прямо и с полной уверенностью, что период эмбарго [против Ирана] рано или поздно закончится", - отметил Роухани. По его убеждению, "враги Ирана осознали, что не смогут заставить иранцев сдаться даже при максимальном давлении". Как полагает Роухани, противники Ирана добиваются того, "чтобы иранцы сели за стол переговоров и приняли, что им навязывают и диктуют".

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана 8 мая 2018 года и введения против республики американских экономических санкций. По версии иранской стороны, остальные участники соглашения, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической его части, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Лавров и Зариф обсудят ядерную сделку и ситуацию в Персидском заливе
Россия 04:15
В Иране выросло потребление газа
Экономика 29 декабря 11:21
ВС Ирана объявили о намерении проводить совместные учения с Россией и Китаем
Политика 29 декабря 00:54
Иран и Китай завоевывают узбекский рынок яблок
Бизнес 28 декабря 12:29
В Индийском океане стартовали учения Ирана, России и Китая
Политика 27 декабря 10:50
В окрестностях АЭС "Бушер" произошло землетрясение
Общество 27 декабря 06:21
Лента новостей
Минобразования Азербайджана о задачах Агентства по обеспечению качества в образовании
Общество 13:58
Минэкологии Азербайджана о погоде в праздничные дни
Общество 13:50
Азербайджанский фотограф стал лауреатом PhotOlympic в Сербии (ФОТО)
Культура 13:47
В Узбекистане идет строительство газопроводов Тандирча-Шуртаннефтегаз и Чигил-Мубарекский ГПЗ
Строительство 13:42
Вырос стратегический валютный резерв Азербайджана
Финансы 13:40
В Азербайджане завершен первый мониторинг территорий посадки 650 тыс. деревьев
Общество 13:27
Филиал российской нефтяной компании объявил в Туркменистане тендеры
Тендеры 13:25
В этом году в Азербайджане посажено около 2 млн деревьев
Общество 13:12
Радикальная оппозиция выбрала путь в никуда - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 13:09