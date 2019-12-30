Президент Ирана заявил, что санкции против Тегерана рано или поздно будут сняты

Президент Ирана Хасан Роухани считает, что введенные в отношении страны санкции рано или поздно будут сняты. Об этом, как сообщило агентство IRNA, он заявил в понедельник в своем обращении по случаю отмечаемого в стране Дня нефтехимической промышленности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Говорю прямо и с полной уверенностью, что период эмбарго [против Ирана] рано или поздно закончится", - отметил Роухани. По его убеждению, "враги Ирана осознали, что не смогут заставить иранцев сдаться даже при максимальном давлении". Как полагает Роухани, противники Ирана добиваются того, "чтобы иранцы сели за стол переговоров и приняли, что им навязывают и диктуют".

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана 8 мая 2018 года и введения против республики американских экономических санкций. По версии иранской стороны, остальные участники соглашения, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической его части, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

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