Глава МИД Ирана назвал переговоры с Лавровым плодотворными

30 декабря 2019 18:02 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал плодотворными переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Плодотворные переговоры с министром иностранных дел Лавровым в России. В отличие от некоторых, которые "оборонительно" бряцают оружием за тысячи миль от их собственных берегов, Иран и Россия сотрудничали ради мира в Сирии и сейчас представляют важные предложения для мира в Персидском заливе", - написал Зариф в Twitter.

Переговоры Лаврова с Зарифом состоялись в понедельник, 30 декабря. Они обсуждали ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, Сирии, Персидского залива и кооперацию двух стран в энергетике.

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