МИД Ирана ответил на обвинения США в нападении на посольство в Ираке

Министерство иностранных дел Ирана назвало пустыми обвинения США в адрес Тегерана в организации нападения на американское посольство в Ираке, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Иран стоит за организацией штурма американского посольства в Ираке и понесет за это полную ответственность.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави "отверг обвинения американских чиновников" против Ирана, назвав заявления "пустыми", а также предостерег от невзвешенных заявлений, призвав Белый дом пересмотреть "деструктивную политику в отношении региона".

По его словам, "нахальство" американских официальный лиц достигло такого уровня, что США приписывают Ирану протесты иракцев, которые реагируют на нарушение США суверенитета Ирака и убийство "по меньшей мере 25 иракцев".

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