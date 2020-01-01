Али Хаменеи назвал удары США по иракскому ополчению "мерзостью"

1 января 2020 15:33 (UTC+04:00)

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал удары США по иракскому шиитскому ополчению мерзостью. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, следует из сообщения, опубликованного на его официальном сайте.

"Я, правительство и иранский народ решительно осуждаем эту мерзость со стороны США", - сказал Хаменеи, добавив, что США мстят шиитскому ополчению "Хашд аш-Шааби" за террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ)*, с которым боролось ополчение.

США ранее нанесли удар по объектам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных.

Сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки в Багдаде начались акции протеста у посольства США.

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