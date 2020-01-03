Иран подтвердил гибель генерала Сулеймани

Иран подтвердил гибель главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил) генерала Касема Сулеймани. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил иранский государственный телеканал IRINN.

Об этом сообщил ведущий телеканала, сославшись на заявление КСИР.

Ранее шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" объявило о гибели пяти своих членов и "двух гостей" при ракетном обстреле аэропорта Багдада. Среди погибших был Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря, и глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касим Сулеймани.

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