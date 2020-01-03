В Иране пообещали отомстить США за гибель генерала Сулеймани

Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил) генерала Касема Сулеймани в Ираке, заявил бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховной лидере) Мохсен Резаи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Погибший смертью мученика Касем Сулеймани присоединился к своим братьям, жестко отомстим США", - написал Резаи в Twitter.

Ранее шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" объявило о гибели пяти своих членов и "двух гостей" при ракетном обстреле аэропорта Багдада. Среди погибших был Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря, и глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касим Сулеймани. Ответственность за удар взяли США, Тегеран подтвердил гибель высокопоставленного военного.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.