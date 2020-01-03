Совбез Ирана проведет экстренное совещание после гибели Сулеймани

Высший совет национальной безопасности Ирана проведет экстренное совещание в связи с гибелью главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило агентство Fars.

"В течение нескольких часов пройдет экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, где будет рассмотрено преступное нападение на автомобиль Сулеймани в Багдаде, которое привело к его гибели", - цитирует агентство представителя иранского совбеза Кейвана Хосрави.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также сообщалось, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов шиитского ополчения. Среди погибших был замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Гибель Сулеймани и аль-Мухандиса подтвердили также иракское шиитское ополчение и государственное ТВ Ирана.

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