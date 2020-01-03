Советник Роухани прокомментировал убийство США генерала Сулеймани

США "своими азартными играми" сами создали себе опаснейшие условия на Ближнем Востоке, Вашингтон должен быть готов к последствиям, заявил советник президента Ирана Хесамаддин Ашна, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Трамп своими азартными играми создал для США опаснейшие условия в регионе. Тот, кто переступает красную черту, должен быть готов снести последствия этого", - написал Ашна в Twitter.

Соответствующую публикацию он сделал после гибели в результате ударов США главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Касема Сулеймани.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также сообщалось, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов шиитского ополчения. Среди погибших был замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Гибель Сулеймани и аль-Мухандиса подтвердили также иракское шиитское ополчение и государственное ТВ Ирана.

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