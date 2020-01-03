Минобороны Ирана: Реакция на убийство генерала Сулеймани будет жесткой

БАКУ /Trend/ - Реакция Ирана на убийство генерала Сулеймани будет жесткой.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр обороны Ирана генерал-майор Амир Хатами.

По его словам, тех, кто совершил это преступление, ждет суровое наказание.

Секретарь Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи в своем Twitter-аккаунте также написал, что Иран "жестоко отомстит" США за смерть генерала.

Отметим, что руководитель спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани погиб этой ночью в результате авиаударов американских вертолетов вблизи Багдадского аэропорта. Иранская сторона подтвердила гибель Сулеймани.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи объявил в стране трехдневный траур.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)

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