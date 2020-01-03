Хасан Рухани: Гибель генерала Сулеймани глубоко ранила иранский народ

БАКУ /Trend/ - Гибель генерала Сулеймани глубоко ранила иранский народ.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в обращении президента Ирана Хасана Рухани в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани.

По его словам, произошедшее многократно усилит сопротивление иранского народа в отношении США.

Президент Ирана добавил, что США своими действиями нарушили все гуманитарные и международные нормы.

Напомним, что третьего января в результате авиаударов по Багдадскому аэропорту погиб руководитель спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Ответственность за убийство генерала взял на себя Пентагон. Отмечается, что целью операции стало пресечение возможных в будущем атак со стороны Ирана.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)

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