БАКУ /Trend/ - Высший Совет Национальной Безопасности Ирана сделал заявление в связи со смертью генерала Касема Сулеймани.

Как передает Trend со ссылкой на IRNA, в заявлении говорится, что США не смогут избавиться от неверных результатов своих действий.

В заявлении отмечается, что, хотя смерть Сулеймани является большой потерей для иранского народа, его место займут другие.

Высший Совет Национальной Безопасности добавил, что изучил вопросы, связанные со смертью Касема Сулеймани и принял необходимые решения.

Напомним, что третьего января в результате авиаударов по Багдадскому аэропорту погиб руководитель спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Ответственность за гибель генерала взял на себя Пентагон. Отмечается, что целью операции было пресечение возможных в будущем атак со стороны Ирана.

(Автор: Эльнур Багышов)

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