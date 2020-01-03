Глава МИД Ирана назвал убийство Сулеймани терактом со стороны США

3 января 2020 23:13 (UTC+04:00)

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутеррешем назвал гибель командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани результатом террористического акта со стороны США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Все последствия (за убийство Сулеймани – ред.) лежат на США", - сказал Зариф в ходе телефонного разговора Гутеррешу, подчеркнув, что атака США является "террористическим актом".

В свою очередь, генсек ООН выразил обеспокоенность действиями США, заявив, что они приведут к эскалации напряженности в регионе.

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