Посол Швейцарии вызван в МИД Ирана

5 января 2020 15:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посол Швейцарии, который официально представляет интересы США в Иране, был вызван в министерство иностранных дел. Об этом, как передает Trend, заявил замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи

По его словам, Иран выразил решительный протест по поводу угроз президента США, нарушающих международное право.

Комментируя угрозы президента США в связи с нападениями на иранские культурные центры, замминистра отметил, что подобные нападения представляют собой "военное преступление".

Отметим, что посол Швейцарии вызывался в МИД Ирана три раза за последние два дня.

(Автор: Эльнур Багышов)

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