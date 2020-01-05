МИД: Иран никогда не хотел войны и напряженности

5 января 2020 17:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иран никогда не хотел войны и напряженности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Клуб молодых журналистов (YJC), заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Иран не стремится к войне с США, но готов к любым обстоятельствам", - сказал Мусави.

По его словам, МИД Ирана действует в рамках заявления Высшего совета национальной безопасности страны в связи со смертью генерала Касема Сулеймани.

Напомним, что третьего января в результате авиаударов по Багдадскому аэропорту погиб руководитель спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Ответственность за гибель генерала взял на себя Пентагон. Отмечается, что целью операции стало пресечение возможных в будущем атак со стороны Ирана.

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