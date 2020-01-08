Иран атаковал баллистическими ракетами несколько объектов США в Ираке

Несколько американских военных объектов в Ираке атакованы баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила во вторник телекомпания ABC со ссылкой на источник в американской администрации.

По словам источника телекомпании, в результате ракетного удара пострадал американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака, а также авиабаза Айн аль-Асад на западе страны.

По данным телеканала Press TV, Корпус стражей исламской революции (КСИР) (элитные части ВС Ирана) заявил, что ракетный удар по авиабазе Айн аль-Асад был нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

Согласно сообщению канала, удар был нанесен десятками ракет. Press TV также опубликовал предполагаемое видео ракетного залпа.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.