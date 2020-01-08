В Иране заявили о возможном ударе по союзникам США

8 января 2020 05:17 (UTC+04:00)

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что любое государство, которое предоставит свою территорию для атак на Иран, станет целью вооруженных сил страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Любое государство, которое предоставит свою территории как плацдарм для атак или агрессии против Ирана, будет целью иранских вооруженных сил", - говорится в заявлении, текст которого опубликовало агентство FARS.

КСИР ранее заявил, что атакует базу Айн-аль-Асад, и призвал США вывести свои войска с Ближнего Востока во избежание больших жертв.

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