Начальник штаба вооруженных сил Ирана пригрозил США

8 января 2020 09:20 (UTC+04:00)

ТЕГЕРАН/Trend/ - Настало время, чтобы лидеры Соединенных Штатов как можно скорее вывели свои силы из региона, заявил начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери, подчеркнув, что любые новые действия США приведут к более жесткому ответу со стороны Ирана.

Багери предупредив официальных лиц США сказал, что операция прошлой ночью выражает лишь часть способности вооруженных сил Исламской Республики реагировать на убийство генерал-майора Кассема Сулеймани, сообщает собкор Trend в Иране.

Отметим, что силы иранского корпуса стражей исламской революции нанесли не менее 35 ударов по военной базе "Айн-аль-Асад" в Ираке, где располагаются американские войска.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны иранский удар по базе в Ираке, в отношени совершенной атаки против иранских граждан и чиновников, при этом он подчеркнул, что Тегеран не стремится к "эскалации или войне".

"Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, ударив по базе, с территории которой было совершено трусливое вооруженное нападение против наших граждан и высокопоставленных должностных лиц", - написал Зариф в Twitter.

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