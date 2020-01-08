При ракетной атаке по базе США в Ираке погибли минимум 80 человек

БАКУ/Trend/ - При атаке Корпуса стражей иранской революции по иракской базе "Айн-аль-Асад" погибли минимум 80 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на информационное агентство Fars.

Информированный военный источник Ирана сообщает, что по уточненной информации ранены примерно 200 человек, добавив, что раненые сразу были вывезены с базы.

По его словам, база "Айн-аль-Асад" была стратегическим объектом для США, с территории которой оказывалась поддержка дронам.

«По базе выпущено 15 ракет, уничтожено большое количество дронов и вертолетов», - отметил информированный военный источник.

Он добавил, что в регионе находятся 104 объекта США.

Он также подчеркнул, что в ответ на любое действие США эти объекты будут уничтожены.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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