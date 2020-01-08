Иран использовал баллистические ракеты Fateh (версия 2 )

8 января 2020 10:12 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - При ракетном обстреле американской базы "Айн-аль-Асад" в Ираке Иран использовал баллистические ракеты Fateh, сообщает в среду Trend со ссылкой на информационное агентство Fars.

По сообщению Агентства, эти ракеты были выпущены с территории провинции Кирманшах, расположенной на западе Ирана, поскольку она расположена близко к базе (расстояние 430 километров).

Радиус действия ракет "Fateh-313" 500 километров, вес - 3220 килограмм.

Баллистические ракеты Fateh способны поражать цели с большой точностью.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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