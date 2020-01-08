Иран использовал баллистические ракеты Fateh (версия 2 )

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:56)

БАКУ/Trend/ - При ракетном обстреле американской базы "Айн-аль-Асад" в Ираке Иран использовал баллистические ракеты Fateh, сообщает в среду Trend со ссылкой на информационное агентство Fars.

По сообщению Агентства, эти ракеты были выпущены с территории провинции Кирманшах, расположенной на западе Ирана, поскольку она расположена близко к базе (расстояние 430 километров).

Радиус действия ракет "Fateh-313" 500 километров, вес - 3220 килограмм.

Баллистические ракеты Fateh способны поражать цели с большой точностью.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.