Правительство Ирана поблагодарило КСИР

8 января 2020 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Правительство Ирана поблагодарило Корпус стражей исламской революции (КСИР) за успешно проведенную операцию.

Как сообщает в среду Trend, об этом на пресс-конференции сказал пресс-секретарь правительства Ирана Али Рабии.

По его словам, Иран не является сторонником войны, но это было законным правом страны. Он добавил, что в случае ответной реакции с противной стороны, будут предприняты соответствующие шаги.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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