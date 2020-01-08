Армия Ирана распространила заявление в связи с атакой на военную базу США

БАКУ /Trend/ - После операции "Шехид Сулеймани", в рамках которой были нанесены ракетные удары по военной базе США, Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил заявление.

Об этом передает в среду Trend со ссылкой на информационный портал армии Ирана.

В заявлении отмечается, что эта атака осуществлена в ответ на действия США, в результате которых погиб иранский генерал.

Сообщается, что Тегеран до конца будет придерживаться своей решительной позиции, стратегии по выводу военнослужащих США из региона.

Отметим, что этой ночью КСИР нанес ракетные удары по военной базе США в Ираке Айн аль-Асад. Иранская сторона сообщает о не менее 35 выпущенных ракетах и 15 пораженных целях.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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