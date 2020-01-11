Хасан Рухани: Допустившие непростительную ошибку должны быть наказаны

11 января 2020 10:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Те, кто допустил непростительную ошибку, в результате которой восьмого января вблизи Тегерана был сбит пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины", должны быть наказаны.

Как сообщает в субботу Trend, об этом президент Ирана Хасан Рухани сказал в своем заявлении касательно авиакатастрофы, произошедшей на территории Ирана.

Он отметил, что соответствующее расследование по установлению виновников трагедии должно быть продолжено, и его результаты должны быть представлены семьям погибших, народу Ирана.

Президент Ирана добавил, что нужно предпринять необходимые меры для определения уязвимых мест системы ПВО Ирана, чтобы пресечь повторение таких трагедий в будущем.

Рухани также дал поручения МИД Ирана для проведения необходимой работы по установлению личностей погибших и передачи тел семьям.

Президент Ирана выразил соболезнования семьям погибших.

Напомним, что самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв - граждане Канады и Ирана

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)

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