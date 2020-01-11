Генпрокурор Ирана: Должны быть установлены лица, сбившие украинский самолет

11 января 2020 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Должны быть установлены лица, сбившие пассажирский самолет "Украинских авиалиний" близ города Паранд иранской провинции Тегеран.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на информационный портал Генпрокуратуры Ирана, об этом сказано в поручении генпрокурора страны Мохамеда Джафара Монтазери, адресованном военному прокурору Тегерана.

"Руководствуясь заявлением Генштаба ВС Ирана по поводу сбитого системой ПВО Ирана пассажирского самолета "Украинских авиалиний", должны быть полностью расследованы все причины инцидента. Генеральный прокурор должен быть проинформирован о результатах расследования", - говорится в поручении.

Монтазери выразил соболезнования семьям погибших в результате авиакатастрофы.

Напомним, что самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв - граждане Канады и Ирана.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)

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