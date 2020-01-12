Бывший посол Ирана в России назначен верховным советником главы иранского МИД

12 января 2020 03:59 (UTC+04:00)

Мехди Санаи, занимавший в период с 2013 по 2019 год пост посла Ирана в России, назначен верховным советником иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом в субботу сообщило информационное агентство ISNA.

"Глава иранской дипломатии Мохаммад Джавад Зариф назначил Мехди Санаи своим новым верховным советником", - отмечается в сообщении агентства.

51-летний Санаи - иранский ученый и дипломат, долгие годы посвятивший изучению России. В 1999-2003 годах он работал советником по культуре посольства Ирана в России. В 2013-2019 годах занимал должность посла Ирана в России, на этом посту его сменил Касем Джалали.

В 2003 году Санаи был удостоен звания почетного члена Союза писателей России.

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