В парламенте Ирана прошло заседание в связи с крушением украинского самолета

БАКУ /Trend/ - Парламент Ирана провел закрытое заседание в связи с крушением 8 января украинского самолета вблизи города Паранд провинции Тегеран, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на информационный портал парламента.

Спикер парламента Ирана Али Лариджани выразил надежду, что подобного инцидента больше никогда не повторится.

Лариджани добавил, что комиссия по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана будет расследовать крушение самолета.

Отметим, что самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв - граждане Канады и Ирана. В заявлении Генштаба ВС Ирана говорится, что самолет был непреднамеренно системой ПВО Ирана.

(Автор: Эльнур Багышов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.