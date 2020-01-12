Организация гражданской авиации Ирана сделала заявление в связи с крушением украинского самолета

12 января 2020 18:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Организация гражданской авиации Ирана приносит свои извинения за ошибочность данных, предоставленных в связи с крушением украинского пассажирского самолета 8 января вблизи города Парада провинции Тегеран.

Об этом говорится в заявлении Организации гражданской авиации Ирана, сообщает Trend.

Согласно заявлению, Управление гражданской авиации Ирана опубликовало информацию, которой оно располагает и доверяет.

В заявлении отмечается, что решительное и верное решение Вооруженных сил Ирана объявить и принять на себя ответственность за человеческую ошибку выявило основную причину инцидента.

В заявлении говорится, что несмотря на это, Организация гражданской авиации Ирана категорически отвергла гипотезу о ракетном обстреле и предоставила факты, доказывающие ее позицию.

(Автор: Эльнур Багышов)

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