Центральная страховая организация: Правительство Ирана выплатит компенсацию

БАКУ /Trend/ - Правительство Ирана выплатит 100-150 миллионов долларов компенсации в связи со сбитым самолетом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ISNA, сказал зампредседателя Центральной страховой организации страны Гуламали Джахангири.

По его словам, компенсация будет выплачена на основе соглашения между Ираном и Украиной. Если бы самолет потерпел крушение, то компенсацию должны были бы выплатить страховые компании.

Как отметил Джахангири, из-за того, что самолет был сбит, в этом случае ситуация иная. "Новый самолет модели Boeing 737-800 стоит 100 миллионов долларов. Однако сбитый в Иране самолет использовался уже три года", - сказал он.

Зампредседателя добавил, что за нанесенный ущерб самолету будет выплачено примерно 70 миллионов долларов. "Стоимость багажа каждого пассажира, исходя по оценкам международных страховых организаций, оценивается в 1–1,5 тысяч долларов", - отметил он.

Джазангири отметил, что эта цифра должна быть определена со стороны страховой организации Украины.

По его словам, страховка пассажиров и экипажа, примерно, составляет 24 миллиона долларов.

Отметим, что самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв - граждане Канады и Ирана. В заявлении Генштаба ВС Ирана говорится, что самолет был непреднамеренно системой ПВО Ирана.

(Автор: Эльнур Багышов)

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