В Иране создали рабочую группу в связи со сбитым самолетом

БАКУ /Trend/ - В Иране в связи со сбитым по ошибке самолетом "Международных авиалиний Украины" создана рабочая группа.

Как передает Trend со ссылкой на государственный портал Ирана, решение об этом было принято на сегодняшнем заседании Кабинета министов страны.

Согласно решению, главой рабочей группы назначен министр дорог и градостроительста Ирана, а членами - министр обороны, министр юстиции, министр иностранных дел, вице-президент по правовым вопросам, глава фонда по вопросам мучеников и официальный представитель правительства.

Правительство Ирана выразило сожаление в связи задержкой распространения информации о произошедшем событии и отметило, что событие сразу должно было быть доведено до внимания официальных лиц и иранского народа.

Отметим, что 8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту. 11 января Генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит иранской стороной.

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