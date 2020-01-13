Установлены личности некоторых погибших в авиакатастрофе в Иране

13 января 2020 15:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Установлены личности 50 пассажиров, погибших в результате крушения пассажирского самолета украинских авиалиний восьмого января под Тегераном.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на пресс-конфреренции сказал председатель Иранской организации медицинской экспертизы Аббас Месчиди Арани. По его словам, несколько из них являются иностранными гражданами.

Арани добавил, что в направлении установления личности погибших работает 15 особых рабочих групп, на данное время произведено 800 анализов.

Напомним, что самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв - граждане Канады и Ирана.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Генпрокурор Ирана: Должны быть установлены лица, сбившие украинский самолет
Политика 11 января 12:02
Хасан Рухани: Допустившие непростительную ошибку должны быть наказаны
Политика 11 января 10:01
В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
Другие страны 11 января 04:45
Иранские и украинские специалисты расследуют обстоятельства крушения лайнера
Общество 9 января 15:07
Иран обнародовал предварительный отчет о крушении украинского авиалайнера
Общество 9 января 12:07
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране
В мире 8 января 22:47
Лента новостей
Уменьшился объем сделок на фондовой бирже Узбекистана
Финансы 15:48
Ризван Гусейнов: Январские погромы учинили армянские националисты по указке советского центра
Политика 15:44
"Сборная телевизионных ведущих" представит Азербайджан в Сочи (ФОТО)
Интересное 15:33
Германия поприветствовала соглашение о прекращении огня в Ливии
Европа 15:30
Германия планирует провести международную конференцию по Ливии 19 января
Европа 15:22
Узбекские авиалинии закупят новый Dreamliner
Транспорт 15:22
Cобытия в Сумгайыте были провокацией Центра и армянских кругов против азербайджанского народа - Муса Гасымлы
Точка зрения 15:19
Стала известна дата запуска рейсов в Казахстан катарским перевозчиком
Транспорт 15:17
При Президенте Ильхаме Алиеве прошло совещание, посвященное итогам 2019 года
Политика 14:55