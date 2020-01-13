Установлены личности некоторых погибших в авиакатастрофе в Иране

БАКУ/Trend/ - Установлены личности 50 пассажиров, погибших в результате крушения пассажирского самолета украинских авиалиний восьмого января под Тегераном.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на пресс-конфреренции сказал председатель Иранской организации медицинской экспертизы Аббас Месчиди Арани. По его словам, несколько из них являются иностранными гражданами.

Арани добавил, что в направлении установления личности погибших работает 15 особых рабочих групп, на данное время произведено 800 анализов.

Напомним, что самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв - граждане Канады и Ирана.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.