Иран считает заявление Канады о расследовании авиакатастрофы странным

17 января 2020 13:05 (UTC+04:00)

Представитель иранского МИД Аббас Мусави назвал "странным" заявление канадского МИД с призывом к "полному сотрудничеству" властей Ирана в расследовании крушения украинского Boeing, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В четверг глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань на пресс-конференции в Лондоне после встречи глав МИД стран, чьи граждане находились на борту разбившегося самолета, заявил, что Канада, Украина, Афганистан, Швеция и Великобритания надеются на полное сотрудничество властей Ирана в проведении прозрачного расследования обстоятельств крушения украинского самолета под Тегераном.

"Мы были удивлены некоторыми комментариями и даже самим проведением этой встречи. Исламская республика работала очень хорошо и даже превзошла ожидания в сотрудничестве с этими странами. Странно, что министр иностранных дел Канады зачитал такое заявление на следующий день после выполнения первоначальных задач расследования", - говорится в заявлении представителя МИД, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Мусави также призвал не превращать "этот трагический инцидент в политический вопрос".

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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