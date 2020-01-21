Иран запросил у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков Boeing

21 января 2020 12:12 (UTC+04:00)

Власти Ирана запросили у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", потерпевшего крушение 8 января под Тегераном. Об этом во вторник сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их информации, у Ирана нет необходимых технологий для расшифровки данных с модели черных ящиков, установленных на лайнеры Boeing 737.

Франция и США пока не дали положительного ответа на запрос иранской стороны, говорится в сообщении.

20 января глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар сообщил, что иранские власти передадут Украине информацию с бортовых самописцев разбившегося под Тегераном украинского лайнера. Накануне он заявил, что Иран еще не принял решения об отправке черных ящиков за границу и самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы.

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