Черные ящики сбитого над Тегераном самолета до сих пор находятся в Иране

24 января 2020 03:09 (UTC+04:00)

Черные ящики украинского лайнера, сбитого 8 января иранскими ПВО после вылета из Тегерана, до сих пор находятся в Иране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг говорится в заявлении Совета по безопасности на транспорте Канады, чьи специалисты в столице Ирана принимают участие в расследовании авиакатастрофы.

"Как мы понимаем, бортовое устройство регистрации полетных данных и устройство для записи переговоров пилотов все еще находятся в Иране, и иранская сторона рассматривает варианты извлечения и анализа этих данных в Иране", - сообщили в ведомстве.

В совете добавили, что канадских специалистов пригласили принять участие в работе по извлечению информации из черных ящиков, что они и сделают, как только получат данные о месте и времени проведения соответствующих работ.

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо призвал Тегеран как можно скорее передать черные ящики в одну из стран, которая обладает необходимыми технологиями для быстрой их расшифровки. Речь шла о Франции, Украине или США.

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