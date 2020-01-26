Иран готов к расширению связей с Ливаном при новом правительстве

26 января 2020 23:05 (UTC+04:00)

Тегеран готов к дальнейшему развитию отношений с Бейрутом при новом правительстве Ливана, поддерживает его, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Формирование правительства в данной региональной и международной обстановке с учетом чаяний ливанского народа является позитивным шагом вперед в решении проблем этой страны", - сказал Мусави.

Заявив о "всесторонней поддержке нового правительства Ливана", он также подтвердил готовность Тегерана к дальнейшему развитию отношений двух стран и поздравил Ливан с формированием правительства.

Президент Ливана Мишель Аун 22 января утвердил состав нового правительства из 20 министров - технократов во главе с премьером Хассаном Диябом. Впервые ливанская правительственная команда была сформирована из не политиков и представителей партий. В состав кабинета вошли 6 министров женщин, а Зейна Акр стала первой в арабском мире женщиной-министром обороны.

Новое правительство появилось на фоне экономического и финансового кризиса, вызвавшего массовые антиправительственные демонстрации, которые продолжались с 17 октября.

Народные движения и часть крупных политических партий не поддержали новый министерский состав, заявив, что он является политизированным и не способным вывести страну из кризиса.

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