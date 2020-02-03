В МИД Ирана заявили об отсутствии конкретного решения о выходе из ДНЯО

3 февраля 2020 15:53 (UTC+04:00)

Конкретного решения Тегерана о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в данный момент нет, но вопрос существует как вариант. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Решение принимает (высшее) руководство, если придет к нему, то объявит об этом. Оставшимся в Совместном всеобъемлющем плане действий странам мы заявили, что если европейцы незаконно вернут дело Ирана на обсуждение в Совет безопасности (ООН), в повестке у нас есть другие эффективные вопросы, один из которых – выход из ДНЯО", - сказал Мусави в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что в парламент Ирана поступил проект о выходе Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, был представлен проект о запрете на производство, хранение и использование ядерного оружия.

По данным агентства Fars, проект был представлен во вторник в ходе открытого заседания законодательного органа. Кроме того, по информации агентства, был представлен проект о запрете на производство, хранение и использование ядерного оружия.

Власти Ирана прежде неоднократно говорили, что не намерены обзаводиться ядерным оружием.

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