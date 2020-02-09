Советник духовного лидера Ирана заявил, что США должны покинуть Ирак и Сирию

США непременно покинут Ирак, после чего будут вынуждены уйти с территории Сирии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в субботу советник по международным делам духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

"США должны знать, что они обязательно уйдут из Ирака, - цитирует его агентство ISNA. - Значительная часть парламента Ирака решительно проголосовала за уход американцев, влиятельные личности в стране также выступают за [вывод войск США]".

По словам Велаяти, "материально-техническое обеспечение американских сил в Сирии осуществляется через Ирак". "Уход США из Ирака означает скорый конец их присутствия в Сирии", - добавил он.